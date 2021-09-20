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Haberler Ekonomi En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!

En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!

10'larca marka 100'lerce değişik model ve bir sürü kampanya aklınızı mı karıştırıyor? Artık pek çok değişik sitede bilgi aramak yerine, bütün kampanya ve fırsatları tek bir site üzerinden takip edebilirsiniz. 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, Bu sayede bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia gibi daha pek çok markanın 2021 Eylül otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr
20.09.2021 08:57 - Son Güncelleme: 20.09.2021 08:57
En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!

Alfa Romeo Giuliettta Eylül 2021 Sıfır Araç Fiyat Listesi

Alfa Romeo Giulietta 1.6L JTDm dizel motor seçeneğiyle satılmaktadır. Bu motor 120 hp güç ve 320 Nm tork üretmektedir. Önden çekişli olup, 6 ileri TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Alfa Romeo Giulietta 0'dan 100 km'ye 10.2 saniyede çıkmaktadır. Şehir içi 5.4-5.8L, şehir dışı 4.0-4.2L, ortalama 4.5-4.8L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 195 km/s'tir.

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En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!

350L bagaj hacmi sunan Alfa Romeo Giulietta, Sprint ve TI donanım paketleriyle satılmaktadır. 6,5" Dokunmatik Ekran ve Türkçe Navigasyon, Cruise Control, Start & Stop, Arka Park Sensörleri , Arka Koltuk Klima Havalandırması standart olarak sunulurken, Panoramik Açılabilir Cam Tavan, Ön Park Sensörleri, Koyu Şeritli Ön Cam, Yağmur ve Karanlık Sensörü TI donanım seviyesinde sunulmaktadır.

En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!
Alfa Romeo Giulietta Kaç Lira ? Alfa Romeo Giuiletta Fiyatları Ne kadar ?
Model Temmuz Fiyat (2020MY) Ağustos Fiyat (2020MY) Eylül Fiyat (2020MY)
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6 JTD 120hp Sprint TCT Dizel Otomatik 347.650 347.650 -
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6 JTD 120hp TI TCT Dizel Otomatik 371.650 371.650 371.650
En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!
Dacia Yeni Sandero 2021 Eylül Sıfır Araç Fiyat Listesi
Dacia Yeni Sandero, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 SCE atmosferik, 90 bg güç ve 160 Nm tprk üreten 3 silindirli 1.0 TCE turbo benzinli, 90 bg güç ve 142 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TCE X-Tronic, 100 bg güç (LPG) ve 160 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TCE ECO-G benzin/LPG motor seçenekleriyle satılmaktadır.
En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!

Dacia Yeni Sandero 1.0 SCE'de 5 ileri manuel, Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE ve Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE ECO-G'de 6 ileri manuel, Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE'de (142 bg) X-Tronic şanzıman kullanılmıştır.

Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 164.900 164.900

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500 176.500 176.500

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000 202.000 202.000

Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900 211.900 211.900

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