En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!
10'larca marka 100'lerce değişik model ve bir sürü kampanya aklınızı mı karıştırıyor? Artık pek çok değişik sitede bilgi aramak yerine, bütün kampanya ve fırsatları tek bir site üzerinden takip edebilirsiniz. 2021 Mayıs otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, Bu sayede bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia gibi daha pek çok markanın 2021 Eylül otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor.
Alfa Romeo Giuliettta Eylül 2021 Sıfır Araç Fiyat Listesi
Alfa Romeo Giulietta 1.6L JTDm dizel motor seçeneğiyle satılmaktadır. Bu motor 120 hp güç ve 320 Nm tork üretmektedir. Önden çekişli olup, 6 ileri TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Alfa Romeo Giulietta 0'dan 100 km'ye 10.2 saniyede çıkmaktadır. Şehir içi 5.4-5.8L, şehir dışı 4.0-4.2L, ortalama 4.5-4.8L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 195 km/s'tir.
350L bagaj hacmi sunan Alfa Romeo Giulietta, Sprint ve TI donanım paketleriyle satılmaktadır. 6,5" Dokunmatik Ekran ve Türkçe Navigasyon, Cruise Control, Start & Stop, Arka Park Sensörleri , Arka Koltuk Klima Havalandırması standart olarak sunulurken, Panoramik Açılabilir Cam Tavan, Ön Park Sensörleri, Koyu Şeritli Ön Cam, Yağmur ve Karanlık Sensörü TI donanım seviyesinde sunulmaktadır.
Dacia Yeni Sandero 1.0 SCE'de 5 ileri manuel, Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE ve Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE ECO-G'de 6 ileri manuel, Dacia Yeni Sandero 1.0 TCE'de (142 bg) X-Tronic şanzıman kullanılmıştır.
Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 164.900 164.900
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500 176.500 176.500
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000 202.000 202.000
Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900 211.900 211.900