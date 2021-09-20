En yeni Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları... Binlerce TL indirim sıfır faiz!

350L bagaj hacmi sunan Alfa Romeo Giulietta, Sprint ve TI donanım paketleriyle satılmaktadır. 6,5" Dokunmatik Ekran ve Türkçe Navigasyon, Cruise Control, Start & Stop, Arka Park Sensörleri , Arka Koltuk Klima Havalandırması standart olarak sunulurken, Panoramik Açılabilir Cam Tavan, Ön Park Sensörleri, Koyu Şeritli Ön Cam, Yağmur ve Karanlık Sensörü TI donanım seviyesinde sunulmaktadır.