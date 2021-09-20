Başvuranın anında hesabına yatıyor! Aylık 4.000 lira! İşte veren kuruluşlar listesi! Ve sonunda netleşti!

KYK KREDİSİ VE BURSU:

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak. Bu sene 650 lira olarak yapılan bursun yükselmesi bekleniyor. Başvuru tarihi de önümüzdeki zamanlarda duyurulacak.