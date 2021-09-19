Sahibinden ikinci el ve sıfır araba alacaklar dikkat! Çip krizi ne zaman çözülecek? Sektör temsilcisi tarih verdi!
Koronavirüs nedeniyle baş gösteren ve en çok otomotiv sektörünü etkileyen çip krizi hala çözülmüş değil. Dünyaca ünlü otomobil markaları çip krizi nedeniyle tek tek üretimi durdurduklarını açıklıyor. Peki çip krizi ne zaman bitecek? Sektör temsilcisi araba almak isteyenlerin en çok merak ettiği sorunun yanıtını verdi. İşte detaylar...
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirterek, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz." dedi.
Başar, Skoda'nın yenilenen Kodiaq modelinin tanıtımına ilişkin İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de SUV segmentinin, özellikle kompakt SUV otomobillerin şehir yaşamında önemli bir yer edinmeye başladığını ve toplam pazarın bu yıl yaklaşık yüzde 35'inin SUV otomobillerden oluştuğunu söyledi.
Binek otomobil pazarının 2021 yılını 600-650 bin adet civarında kapatmasını öngördüklerini bildiren Başar, "Salgın nedeniyle bir ay sonrasını görebildiğiniz bir pazar koşulu yok. Ne rakipleriniz açısından ne de kendiniz açısından... Dolayısıyla pazar, bizi bir yere doğru götürüyor. Bu yarı iletken meselesi her markada olduğu gibi bizi de çok derinden etkiliyor. Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirten Başar, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz." dedi.