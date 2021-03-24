En uygun fırsat yenileniyor! 1.32 müjdesi: Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat, Akbank, TEB kredi faiz oranları kaç oldu?

Kredi faiz oranlarında en uygun fırsatlar bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat, Akbank, TEB kredi faiz oranları

24.03.2021 16:57 - Son Güncelleme: 24.03.2021 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





