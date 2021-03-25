Dar gelirli, ihtiyacı olan, TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL ve temel ihtiyaç kredisi! Son şans! 1000 TL başvurusu buradan yapılıyor!
1000 TL başvurusu buradan yapılıyor! İlk iki faz ödemelerinin gerçekleştirilmesinin ardından şu an 3.faz pandemi parası ödemeleri sürüyor. Pandemi sosyal yardım on müracaat formu herkesin müracaatına açıldı. Koronavirüs salgını sebebi ile mağdur gidişata düşen vatandaşlara devletin karşılıksız ve geri ödemesiz olarak vermiş olduğu bin lira para takviyeyi rekor oranda müracaat almış ve büyük alaka görmüştü. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Peki; 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamasında gereksinim sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 TL pandemi dayanağı müracaatı için e devlet üzerinden 3. faz olarak müracaatların alınacağını duyurmuştu. Pandemi sosyal dayanak ön müracaat yapacak olan şahıslar kimlik numaralarının son hanelerine göre müracaat yaparken Cumartesi ve Pazar günü ise kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın müracaat ekranı herkese açtı. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor.
E DEVLET BAŞVURU LİNKİ
Yardım parası almak isteyenler için başvurular hafta sonuna özel olarak herkese açılmış durumda. Cumartesi ve Pazar günü kimlik numarasına bakılmaksızın herkes e devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabiliyor.
e Devlet kapısı üzerinden başvurular, aşağıdaki linkten alınıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Biz Bize Yeteriz kampanyası için alınacak olan başvurular e-Devlet kapısı üstünden yapılmaktadır. //www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru sayfasına girerek e-Devlet giriş bölümünden nakdi destek ödemesi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.