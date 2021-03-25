Dar gelirli, ihtiyacı olan, TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL ve temel ihtiyaç kredisi! Son şans! 1000 TL başvurusu buradan yapılıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamasında gereksinim sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 TL pandemi dayanağı müracaatı için e devlet üzerinden 3. faz olarak müracaatların alınacağını duyurmuştu. Pandemi sosyal dayanak ön müracaat yapacak olan şahıslar kimlik numaralarının son hanelerine göre müracaat yaparken Cumartesi ve Pazar günü ise kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın müracaat ekranı herkese açtı. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor.