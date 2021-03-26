Bu tarih öncesi SGK (SSK) girişi olanlar için ortaya çıktı! 3600 ve 4500 günle erken emeklilik detayları Milyonlar dikkat ödeme alacaksınız!
Çalışmaya başlayan herkesin başlangıçta olmasa da sonradan en büyük isteği emekli olmaktır. Çalışma hayatının ilk senelerinde pek önem verilmeyen emeklilik sonlara doğru en çok arzulanan ve ne zaman hakikatleşeceği merak edilen bir mevzudur. 3600 günden emeklilik koşulları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan yurttaşlarımızın bayan veya erkek çalışan olması koşulundan bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş tarihi ile iletişimlidir. Peki kimler 3600 günle emekli olabilir? SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2021 nasıl erken emekli olurum? Sigorta ilk giriş tarihi şartı taşındıktan sonra en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 ödenmiş prim günü şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi 3600 günden emekli olma hayali ile gün sayıyor. Ancak tüm çalışanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Peki kimler 3600 günle emekli olabilir? SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2021 nasıl erken emekli olurum? Sigorta ilk giriş tarihi şartı taşındıktan sonra en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 ödenmiş prim günü şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır.
3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?
4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…
Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.
İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.
Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.
SORULARLA 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK
– 4 Şubat 1972 doğumlu eşimin SSK başlangıç tarihi 27 Ağustos 2010 olup 2600 gün primi var. 1000 gün daha prim ödeyerek 3600 günden emekli olabilir mi? Olabilirse ne zaman? E.E.
Eşiniz gibi 7 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 7200 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Primini 7200 güne tamamlayacağı tarihte. 4800 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 1200 gün daha prim ödeyerek primini 4800 güne tamamlarsa 61 yaşını dolduracağı tarihte.
– 26 Haziran 1967 doğumluyum. SSK başlangıcım 1997. 3600 günden ne zaman emekli olurum? T.S. Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz? T.S.
Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.