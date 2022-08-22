En ucuz sigara 35 TL 😱 22 Ağustos sigaraya 9 TL zam mı geldi? Ağustos 2022 JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...
Sigara fiyatlarına zam geldği iddiası sosyal medyayı yıktı geçti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigaraya zam mı geldi sorusu yer alıyor. Sigara zammı iddiasının ardından en düşük ve en yüksek fiyatlı sigaralar merak konusu oldu. Bu seneden itibaren sigaralara yapılan 8 TL zam büyük ilgi çekmişti. Peki Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 22 Ağustos sigara fiyatları ne kadar?22 Ağustos sigaraya zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...
Sigara fiyatlarına 9 TL zam geldiği iddiası ortalığı yıktı geçti. Bu nedenle vatandaşlar sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap aramaya başladı. 2022 Ağustos güncel sigara fiyatları ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
22 AĞUSTOS SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?
Sigaraya yapılan zamların ardından fiyatların yeniden artıp artmadığı merak edildi. Geçtiğimiz gün sigara için yapılan %10 ÖTV artışıyla sigara sgari maktu vergi tutarı 0.71 liradan 0.79 liraya yükseldi. Bu durumun ardından sosyal medyada isgaraya 9 TL zam iddiası dolaşmaya başladı.
22 AĞUSTOS EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigara fiyatlarında son durum sık sık aratılıyor. . Sigara markaları arasında yer alan en ucuz ve en pahalı fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatların 30-40 TL arasında olması bekleniyor.