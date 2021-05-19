Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf

Türkiye'de ulaşım açısından tarihi projelerden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre otoyol ile zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan ise 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf elde edilecek.

19.05.2021 11:50 - Son Güncelleme: 19.05.2021 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





