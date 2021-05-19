Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf
Türkiye'de ulaşım açısından tarihi projelerden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre otoyol ile zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan ise 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf elde edilecek.
19.05.2021 11:50
- Son Güncelleme: 19.05.2021 11:50
Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölümün 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.