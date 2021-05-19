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Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf

Türkiye'de ulaşım açısından tarihi projelerden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre otoyol ile zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan ise 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf elde edilecek.

19.05.2021 11:50 - Son Güncelleme: 19.05.2021 11:50
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf!

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölümün 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, İstanbul'un ihtiyaç duyduğu ulaşım altyapısı, son dönemde hayata geçirilen kara yolu yatırımlarıyla güçlendirilerek şehir trafiği birbirine entegre farklı ulaşım seçenekleriyle rahatlatılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf!

Bu kapsamda 398,4 kilometre uzunluğunda 2x4 şeritli olarak projelendirilen ve son olarak 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin dahil edilmesiyle toplam uzunluğu 443,4 kilometreye ulaşan KMO'nun yapımına 2013'te başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf!

Yap-İşlet-Devret modeliyle 3 ayrı ihale kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil pek çok proje hayata geçirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bölüm de açılıyor! 2 milyar 480 milyon TL'lik tasarruf!

Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi. Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu.