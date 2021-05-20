Akbank, İNG Bank, İş Bankası borç kapama kredisi... Kredi ve kredi kartı borcu olanlar rahat nefes aldı! (Kredi kartı borç kapatma)
Peş peşe açıklandı. Borcu olan vatandaşlar oldukça sevindi. Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu olan vatandaşlar için taksitlendirme olasılığı ile tek hesapla yapılandırılma imkânları sunuluyor. Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan tüm borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar. Bu bağlamda çok sayıda banka müşterilerine belli bir limite kadar kredi olanağı sağlar. Borç kapatma kredisiyle müşteriler, farklı bankalara ait olan kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplama imkanı sağlar. Hangi bankada, hangi olanaklarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor?
Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Borçları transfer yöntemleri ile tek bir alanda biriktirmek ve tek bir yere borcunun olmasını isteyen vatandaşlar için farklı yollar sunuluyor. Bunun için birçok farklı banka tarafından gelen transfer işlemleri için yardımlarını sunmaya devam ediyor. Hangi bankada, hangi imkanlarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme imkanı sağlıyor? Hangi banka diğer bankalara olan kredi kartı borçlarını transfer ederek ödeme kolaylığı sunuyor?
İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
İş Bankası resmi sitesinden yayımladığı bir ilan ile alıcılarına borç transferi kredisi sağladığını duyuru etti. Bankanın aktüel lüzum kredisi faiz oranlarına yakın oranlarla kredi sağlayan İş Bankası, avantajı ödeme sürecinde sunuyor. Alıcılar ne kadar ücret alıyorlarsa yada sabit kazançları yoksa ödeme tasarılarını kendi kazanç vaziyetlerine göre tanımlayacaklar. Bunun yanında alıcılar,