En şanslı burçlar belli oldu! Mayıs ayında talih kuşunu öttürecekler! 2023 yılında 12 burç o tarihte para havuzuna düşecek!
Mayıs ayının en şanslı burçları belli oldu. 2023 yılına girerken milyonlarca kişi gelecekleri için iyi dileklerde bulundu. Burçlara inananlar da her ay astrologların burç yorumlarını takip ediyor. Nisan ayının en şanslı burçları astrologlar tarafından açıklanmıştı. Peki Mayıs ayının en şanslı burçları hangileri? İşte o burçlar...
12 burç için Mayıs ayı işaret edildi. Hepsinin birden yüzü gülecek. Peki Mayıs ayında burçları neler bekliyor? Her burcun şanslı olduğu konular farklı olacak. İşte Mayıs ayı Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcu yorumları...
OĞLAK
Oğlak burçlarının 2023 yılında en şanslı olduğu alanlar açıklandı. Jüpiter Koç hareketiyle birlikte 16 Mayıs tarihine kadar aile, yuva, anneniz, hamile kalmak, göç etmek ve geniş bir ev ya da arazi satın almak için sizi destekliyor olacak. Ailenizin içerisinde gerçekleşecek olan güzelliklere kapılarınızı açtığınız bir süreci yaşarken, ebevynlerinizden destek ve yardım görmek sizi mutlu edecek. 16 Mayıs'a kadar olan dönemde evlenmek, yeni bir ev satın almak ve emlakla ilgili konularda da fırsatlı zamanları değerlendireceğinizi sizlere söylemek istiyorum. 16 Mayıs tarihiyle birlikte 2024 yılının ortalarına kadar olan süreçte şans gezegeni Jüpiter Boğa burcunda hareket etmeye başlayacak ve sizi mutlu edeceği alanlar aşk ve ilişkiler, çocuk, popülerlik ve yeni para kazanç kapıları olacak. Kalbinizin kapılarını sıcacık bir aşka açabilir, mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı, eğitimi ve özel hayatındaki şanslı alanlarla mutlu olabilirsiniz. Ayrıca çocuk sahibi olmak için muhteşem bir destek sizinle birlikte olacak. Popülerliğiniz dilden dile yayılırken yaptığınız işlerle ilgili de kendinizi en üst noktalarda görmenin mutluluğunu yakalayabilirsiniz. Borsa ve spekülatif alanlarda da para kazanç kapılarıyla ilgili fırsatlar sizinle birlikte olacak.
KOVA
16 Mayıs tarihine kadar şans gezegeni Jüpiter Koç burcunda seyir yapıyor olacak. Araba alımları, kısa yolculuklar, kardeşler, yakın arkadaşlar, komşular, eğitim ve pazarlama alanlarında size destek sunacak. Hayalini kurduğunuz bir arabayı alabilir, kısa yolculuklar içerisinde kendinize vakit ayırabilir, en yakınlarınızın desteğinizi arkanıza alabilir, kardeş ve en yakın arkadaşlarınızın hayatında gelişecek olan güzellikleri yaşayabilirsiniz. 16 Mayıs tarihinden sonra Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Sizi yuva kurmak, beğendiğiniz geniş bir evi ya da araziyi satın aldırmak, hamile kalmak, emeklilik haklarınızı almak ve ailenizin içerisinde ebevynlerinizin hayatındaki güzellikleri yakalamanız için destek veriyor olacak. Uzunca süredir yalnız kaldığınızı farkettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz artık hayatınızdaki kişiyle birlikte mutlu olmak ve birlikte yuva kurmak isteyebilirsiniz. Ev arazi satın almak için de ummadığınız yerlerden gelecek proje ve kazanç kapılarıyla birlikte ne kadar şanslı olduğunuzu farkedeceksiniz.
BALIK BURCU
Sevgili Balık burçları, 2023 yılında şanslı olduğunuz alanları değerlendirerek sözlerime başlamak istiyorum. 16 Mayıs tarihine kadar Jüpiter Koç burcunda size maddi anlamda yeni kazanç kapıları, şans ve fırsat dağıtırken, değerli olmanın mutluluğunu an ve an yaşayacaksınz. 16 Mayıs tarihinden sonra Jüpiter burç değiştirerek 2024 yılının ortalarına kadar Boğa burcunda seyir yapıyor olacak. Jüpiter Boğa transitiyle birlikte araba alımları, kısa yolculuklar, kardeşler, yakın arkadaşlar, komşular, eğitim ve pazarlama alanlarında size destek sunacak. Hayalini kurduğunuz bir arabayı alabilir, kısa yolculuklar içerisinde kendinize vakit ayırabilir, en yakınlarınızın desteğinizi arkanıza alabilir, kardeş ve en yakın arkadaşlarınızın hayatında gelişecek olan güzellikleri yaşayabilirsiniz.
KOÇ
Sevgili Koç Burçları, 2023 yılında şansın gezegeni Jüpiter, 16 Mayıs tarihine kadar sizin burcunuz Koç burcunda ilerliyor olacak. Jüpiter Koç burcunda size girişim ve lider olmak istediğiniz konularla ilgili destek ve fırsatları yaratıyor olacak. Uzunca zamandır ne yapsanız olmayan, üzüldüğünüz, acı çektiğiniz ve neden kısmetsizim dediğiniz noktalarda şansınız dönecek. Hayatınıza dair yeşermesini istediğiniz ne varsa fırsatlar ayağınıza kadar gelecek. Şansın ve fırsatın gezeni Jüpiter genişleme ve büyüme verdiği için gökyüzü bu sürecin içerisinde ancak sizi bir konuda uyarıyor. 16 Mayıs tarihine kadar kilo kontrolünüzü mutlaka yapmalısınız. Mutlaka ara ara detoks ya da kısa vadeli diyetler uygulamak, yürüyüş ve spor yapmayı aman ha atlamayın diyorum. 16 Mayıs tarihinden sonra 2024 yılının ortasına kadar şans gezegeni Jüpiter Koç burcundaki transitini bitiriyor olacak. Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak ve para kapılarınızın ardına kadar açıldığı bir dönemi yaşayacaksınız. Çeşitli kazanç yolları size sürpizlerle birlikte akacak. Maddi anlamda genişlerken yatırım yapmak istediğiniz konulara da yönelebilirsiniz. Maddiyat haricinde çevrenizdeki kişilerden değer göreceğiniz bir dönem olacak bu süreç. Ruhunuzu da mutlu hissedeceksiniz.