En şanslı burçlar belli oldu! Mayıs ayında talih kuşunu öttürecekler! 2023 yılında 12 burç o tarihte para havuzuna düşecek!

OĞLAK

Oğlak burçlarının 2023 yılında en şanslı olduğu alanlar açıklandı. Jüpiter Koç hareketiyle birlikte 16 Mayıs tarihine kadar aile, yuva, anneniz, hamile kalmak, göç etmek ve geniş bir ev ya da arazi satın almak için sizi destekliyor olacak. Ailenizin içerisinde gerçekleşecek olan güzelliklere kapılarınızı açtığınız bir süreci yaşarken, ebevynlerinizden destek ve yardım görmek sizi mutlu edecek. 16 Mayıs'a kadar olan dönemde evlenmek, yeni bir ev satın almak ve emlakla ilgili konularda da fırsatlı zamanları değerlendireceğinizi sizlere söylemek istiyorum. 16 Mayıs tarihiyle birlikte 2024 yılının ortalarına kadar olan süreçte şans gezegeni Jüpiter Boğa burcunda hareket etmeye başlayacak ve sizi mutlu edeceği alanlar aşk ve ilişkiler, çocuk, popülerlik ve yeni para kazanç kapıları olacak. Kalbinizin kapılarını sıcacık bir aşka açabilir, mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı, eğitimi ve özel hayatındaki şanslı alanlarla mutlu olabilirsiniz. Ayrıca çocuk sahibi olmak için muhteşem bir destek sizinle birlikte olacak. Popülerliğiniz dilden dile yayılırken yaptığınız işlerle ilgili de kendinizi en üst noktalarda görmenin mutluluğunu yakalayabilirsiniz. Borsa ve spekülatif alanlarda da para kazanç kapılarıyla ilgili fırsatlar sizinle birlikte olacak.