EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

* Taban aylıktan ödeme alana ne kadar fark verilecek?

En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Emekli aylığı bu tutarın altında olanların ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Bu ödemeyi alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira fark yatırılacak.