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EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemleri tamamlananlara fark ödemeleri başladı. Peki bu fark nasıl hesaplanıyor? İşlemleri henüz tamamlanmayanlar ne zaman aylık farkını alacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
07.04.2023 11:15 - Son Güncelleme: 07.04.2023 11:15
EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

EYT düzenlemesinin ardından prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanların sayısı 1.6 milyonu aşarken, bu kişilere aylık bağlanması için çalışmalar sürüyor. Emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlananlar ilk kazançlarını alıyor. Bu kapsamda fark ödemeleri yapılıyor. Peki fark ödemesi nasıl hesaplanacak? Alınacak ödeme nasıl görülecek? İşlemleri tamamlanmayanlar ne zaman alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

* Fark ödemesi ne anlama geliyor?

Emekli aylıkları ayın 1'inde bağlanıyor. Emekli aylığı ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinde ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklilerinde ayın 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Ayın 1'i ile maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi söz konusu yapılıyor.

EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

* Fark ödemesi nasıl öğrenilecek? Nasıl alınacak?

Ödeme e-Devlet'ten 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden kontrol edilebilecek. Bu sorgulamanın ardından ödemesi görülenler, emeklilik başvurusu sırasında maaş almak için seçtiği bankaya giderek kimlik numarasıyla aylık farkını alacak.

EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

* Ne kadar fark veriliyor? Nasıl hesaplama yapılıyor?

Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Hesaplama yapılırken ek ödeme dahil aylık kazanç 30'a bölünüyor. Çıkan tutar gün sayısıyla çarpılıyor.

EYT’LİYE FARK HESABI! Kim ne kadar alacak? Fark ödemesi nasıl alınacak? İşte maaşa ve tarihe göre fark hesabı

* Taban aylıktan ödeme alana ne kadar fark verilecek?

En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Emekli aylığı bu tutarın altında olanların ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Bu ödemeyi alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira fark yatırılacak.

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