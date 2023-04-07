TOKİ iş yeri kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi CANLI izleme ve e-devlet sorgulama ekranı!

7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listeleri belli oldu mu merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar TOKİ iş yeri kuraları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bugün Adana, Eskişehir, Malatya'da işyeri kuraları çekilecek. TOKİ iş yeri kura çekimleri canlı olarak takip edilebiliyor. İşte TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izleme ve e-Devlet sorgulama ekranı...