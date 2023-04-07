TOKİ iş yeri kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi CANLI izleme ve e-devlet sorgulama ekranı!
TOKİ iş yeri kura çekimleri devam ediyor. Bugün Adana, Eskişehir, Malatya'da kuralar çekilecek. Adana, Eskişehir, Malatya illerinde işyeri kurası için başvuru yapan binlerce kişi şimdi kura sonuçlarına göre isim listelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi CANLI izleme ve e-devlet sorgulama ekranı!
7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listeleri belli oldu mu merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar TOKİ iş yeri kuraları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bugün Adana, Eskişehir, Malatya'da işyeri kuraları çekilecek. TOKİ iş yeri kura çekimleri canlı olarak takip edilebiliyor. İşte TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izleme ve e-Devlet sorgulama ekranı...
7 NİSAN 2023 ADANA, ESKİŞEHİR, MALATYA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ
Malatya Battalgazi'de 506 iş yeri, Eskişehir Odunpazarı'nda 304 iş yeri, Adana Sarıçam'da 379 iş yeri yapılacak. 3 il için bugün kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Noter huzurunda canlı çekilecek kurayı takip etmek isteyenler aşağıdaki linklere tıklayabilir.
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