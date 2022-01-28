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Haberler Ekonomi En makul teklif geldi, oran 1.61'e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

En makul teklif geldi, oran 1.61'e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

Denizbank, N Kolay ve Fibabanka'dan anında ihtiyaç kredisi desteği geldi. Ayrıca faizsiz kredi desteklerinden de yararlanarak sayısız nakit ihtiyacınıza yönelik avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 100 bin TL'ye kadar anında kredi seçeneklerinden yararlanarak vatandaşların artan ihtiyaçlarına karşın finansman desteği alması sağlanmaktadır. Düşük faiz oranları, hızlı işlem olanakları ve uygun geri ödeme fırsatlarıyla en hızlı ihtiyaç kredilerine karşı vatandaşların ilgisi ise bir hayli artmış durumda. Bankaların en uygun ihtiyaç kredisi fırsatlarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

takvim.com.tr
28.01.2022 16:33 - Son Güncelleme: 28.01.2022 16:33
En makul teklif geldi, oran 1.61’e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

Fibabanka Anında İhtiyaç Kredisi

Fibabanka avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşların son dönemde artan birçok ihtiyacı için mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten giyime kadar birçok alanda faizsiz ve masrafsız alışveriş kredileri de vermeye devam ediyor. Öte yandan düşük faiz oranları ile daha yüksek miktarda ihtiyaçları için nakit kredi desteğinden yararlanmak isteyenler ise %1,61'den başlayan faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Hızlı başvuru kanalları üzerinden kolayca kredi taleplerini iletecek vatandaşlar, anında ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanmaya başlayacak.

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En makul teklif geldi, oran 1.61’e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

3.000 TL ile 100.000 TL arasında tutarlar için geçerli olan Anında İhtiyaç Kredisi, 36 ay vade olanakları ile sunuluyor.

En makul teklif geldi, oran 1.61’e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

Fibabanka mobil, internet veya telefon bankacılığı üzerinden ya da doğrudan banka şubeleri aracılığıyla vatandaşların tüm nakit ihtiyaçları için hızlı finansman çözümleri bulması sağlanıyor.

En makul teklif geldi, oran 1.61’e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

N Kolay İhtiyaç Kredisi Kampanyaları

Aktif Bank'ın avantajlı dijital bankacılık hizmetlerini sunan N Kolay, 1.000 TL'ye kadar anında 30 gün %0 faizle kullanılmak üzere nakit kredi desteği sağlarken, 40.000 TL'ye kadar daha yüksek miktarda ihtiyaç kredisi talepleri için %1,59'dan başlayan faiz oranları ile avantajlı kredi seçenekleri sunulmaktadır.

En makul teklif geldi, oran 1.61’e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

Vatandaşların sayısız ihtiyacını karşılaması için en makul oranlar ile sunulan N Kolay İhtiyaç Kredisi, dijital başvuru kanalları üzerinden talep edilerek, uygun geri ödeme seçenekleriyle kullanılmaktadır.

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