En makul teklif geldi, oran 1.61’e kadar düştü! 3 banka peş peşe duyurdu! Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak!

Fibabanka Anında İhtiyaç Kredisi

Fibabanka avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşların son dönemde artan birçok ihtiyacı için mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten giyime kadar birçok alanda faizsiz ve masrafsız alışveriş kredileri de vermeye devam ediyor. Öte yandan düşük faiz oranları ile daha yüksek miktarda ihtiyaçları için nakit kredi desteğinden yararlanmak isteyenler ise %1,61'den başlayan faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Hızlı başvuru kanalları üzerinden kolayca kredi taleplerini iletecek vatandaşlar, anında ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanmaya başlayacak.