Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK'ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90'a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı
ŞOK marketlerinde bu hafta sonu hangi ürünler indirimden satılıyor? Milyonlarca kişinin gündeminde bu soru yer alıyor. Her hafta sonu zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu gıda ürünlerinde, beyaz eşyada, temizlik ürünlerinde ve teknolojik aletlerde indirim yapıldı. Özellikle 1 alana 1 bedava kampanyası dikkat çekti. Sensodyne diş macununda geçerli bu kapmanya diş macununda bu markayı tercih edenleri sevindirdi. Bir dikkat çeken indirimli ürün ise tuvalet kağıdı oldu. Silen Tuvalet Kağıdı 32'li 49,90 TL'ye düştü. İşte ŞOK hafta sonu aktüel ürünlerinin tam listesi...
28.01.2022 14:56
- Son Güncelleme: 28.01.2022 14:56
ŞOK'ta indirim günleri başladı. Vatandaşların uğrak marketleri arasında yer alan ŞOK'ta bu hafta sonu kahvaltılık ürünlerde, hazır gıdalarda, diş macunu, deterjanda, ojelerde, tuvalet kağıdında, beyaz eşya ve elektronik aletlerde indirimden satılıyor. Zincir marketlerindeki indirimli ürünlerin tam listesi ŞOK aktüel kataloğunda yer alıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Quantum
Max Active Blue 38,90'dan 23,00'a düşüyor. Kadın Spijama Takımları da 6 taksit ile 79,90 TL'den satılıyor. İşte liste halinde yayımlanan ŞOK aktüel kataloğu...