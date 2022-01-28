Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK’ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90’a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

ŞOK'ta indirim günleri başladı. Vatandaşların uğrak marketleri arasında yer alan ŞOK'ta bu hafta sonu kahvaltılık ürünlerde, hazır gıdalarda, diş macunu, deterjanda, ojelerde, tuvalet kağıdında, beyaz eşya ve elektronik aletlerde indirimden satılıyor. Zincir marketlerindeki indirimli ürünlerin tam listesi ŞOK aktüel kataloğunda yer alıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Quantum

Max Active Blue 38,90'dan 23,00'a düşüyor. Kadın Spijama Takımları da 6 taksit ile 79,90 TL'den satılıyor. İşte liste halinde yayımlanan ŞOK aktüel kataloğu...