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Haberler Ekonomi Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK'ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90'a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK'ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90'a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

ŞOK marketlerinde bu hafta sonu hangi ürünler indirimden satılıyor? Milyonlarca kişinin gündeminde bu soru yer alıyor. Her hafta sonu zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu gıda ürünlerinde, beyaz eşyada, temizlik ürünlerinde ve teknolojik aletlerde indirim yapıldı. Özellikle 1 alana 1 bedava kampanyası dikkat çekti. Sensodyne diş macununda geçerli bu kapmanya diş macununda bu markayı tercih edenleri sevindirdi. Bir dikkat çeken indirimli ürün ise tuvalet kağıdı oldu. Silen Tuvalet Kağıdı 32'li 49,90 TL'ye düştü. İşte ŞOK hafta sonu aktüel ürünlerinin tam listesi...

28.01.2022 14:56 - Son Güncelleme: 28.01.2022 14:56
Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK’ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90’a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

ŞOK'ta indirim günleri başladı. Vatandaşların uğrak marketleri arasında yer alan ŞOK'ta bu hafta sonu kahvaltılık ürünlerde, hazır gıdalarda, diş macunu, deterjanda, ojelerde, tuvalet kağıdında, beyaz eşya ve elektronik aletlerde indirimden satılıyor. Zincir marketlerindeki indirimli ürünlerin tam listesi ŞOK aktüel kataloğunda yer alıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Quantum
Max Active Blue 38,90'dan 23,00'a düşüyor. Kadın Spijama Takımları da 6 taksit ile 79,90 TL'den satılıyor. İşte liste halinde yayımlanan ŞOK aktüel kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK’ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90’a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

ŞOK HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çok Amaçlı Masa Örtüsü 9,99 TL.

Bordür Desenli El Havlusu 12,95 TL.

Konsept Mutfak Önlüğü 9,99 TL

Turkuaz Linka 3'lü Su Bardağı 29,95 TL

Fırın Saklama Kabı 550 cc 26,95 TL

Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK’ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90’a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

Titiz Pratik Kurabiye Kalıbı 9,99 TL

Titiz Krema Pompası 9,99 TL

Titiz Krema Torbası 9,99 TL

Silikon Fırın Matı 44,95 TL

Motte Yuvarlak Fırın 299 TL

Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK’ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90’a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

Silikon Tekli Tepsi Tutacağı 22,95 TL

Neşeli Kurabiyeler Kurabiye Kalıbı 44,95 TL

Tırtıklı Muffin Kabı 19,95 TL

Kalpli Muffin Kabı 19,95 TL

Hafta sonu dev indirim başladı! ŞOK’ta 1 alana 1 bedava! 32 tanesi 49,90’a satılıyor! Fiyatlar düştü indirimli ürünler tek tek açıklandı

Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 2,749 TL

Dibea F20 Max Şarjlı Dikey Süpürge ve Paspas 2,549 TL

Lenovo Yoga Smart Tab Sim Kartlı 10.1 FHD IPS Tablet 3,199 TL

Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik 649 TL

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