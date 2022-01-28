Meclisten geçti! En az 1.000 TL’lik artışla herkesin alacağı ek zamlı maaşlar ayarlandı! İşte 2022 Şubat emekli memur maaş hesaplamaları...

Ek Zam Oranları Netleşti!

1 Ocak itibariyle memur ve emekli maaşlarına uygulanacak ek zam oranları TBMM Genel Kurulu tarafından ilgili düzenlemeleri de içeren yasanın kabul edilmesi ile netleşti. %2,5'lik ek zammın kabul edilmesiyle emekli ve ilgili grup içinde yer alan kişilerin alacakları ek zam farkı 27 Ocak itibariyle ödenmeye başladı. 1 Ocak – 30 Haziran arasında yapılacak ödemelere yönelik ayrıca en düşük emekli maaşı oranları da merak edilmeye başladı.