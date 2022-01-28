Meclisten geçti! En az 1.000 TL'lik artışla herkesin alacağı ek zamlı maaşlar ayarlandı! İşte 2022 Şubat emekli memur maaş hesaplamaları...
Emekli ve memura verilecek ek zammın yasalaşmasının ardından ödemeler 27 Ocak itibariyle tamamlandı. Ancak SSK ve Bağ Kur emeklileri ise 3 Ocak'ta belli olan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından aldıkları zamlara ek olarak bir ödeme daha alıp almayacakları merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında en düşük emekli maşının 2.500 TL'ye çıkarılacağı müjdesinin verilmesinin ardından ek zam çalışmalarının aksaması ise kafaları karıştırmıştı. İşte ek zam sonrasında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarında son durum ve en düşük emekli maaşı oranları...
Ek Zam Oranları Netleşti!
1 Ocak itibariyle memur ve emekli maaşlarına uygulanacak ek zam oranları TBMM Genel Kurulu tarafından ilgili düzenlemeleri de içeren yasanın kabul edilmesi ile netleşti. %2,5'lik ek zammın kabul edilmesiyle emekli ve ilgili grup içinde yer alan kişilerin alacakları ek zam farkı 27 Ocak itibariyle ödenmeye başladı. 1 Ocak – 30 Haziran arasında yapılacak ödemelere yönelik ayrıca en düşük emekli maaşı oranları da merak edilmeye başladı.
TÜİK verileri kapsamında belirlenen 2022 yılının ilk 6 ayı için zamlı maaş oranları Ocak ayından itibaren ek zam farkı ile beraber ödenmeye başladı.
28 Ocak Cuma günü itibariyle Bağ Kur emeklileri de maaşlarını alarak 2022 yılının ilk emekli maaşlarının ödemesi tüm gruplar için tamamlanmış olacak.