En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %5 büyüme zammı ilave edilecek!

Emeklilik, çalışma hayatının ardından hak edilen bir dinlenme ve huzur dönemidir. Yeterli bir emekli maaşı ise bu dönemin keyfini doyasıya çıkarabilmeniz için kritik önem taşır. Emekli maaşı hesaplanırken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bunlardan biri de büyüme zammıdır. Büyüme zammı, her sene ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zammı ifade eder. Bu zam, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranına göre belirlenir.