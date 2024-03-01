Emekliye %11.01 yeni temmuz zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerine 11.656 TL'lik enflasyon tahmini geldi! %4 vergi iadesi dahil...

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Memur ve emekli maaşı zammı için beklentiler, temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Milyonlarca memur ve emekli, TÜİK tarafından duyurulacak olan yeni enflasyon verilerini bekliyor. Bu veriler, yılın ikinci yarısında enflasyon farkını belirleyecek ve dolayısıyla memurların alacağı zam oranını da ortaya çıkaracak. Bu süre zarfında enflasyon tahminleri de gelmeye devam ediyor ve hesaplamalar şimdiden yapıldı. İşte yeni oranlarla emekli maaş zammı tablosu...