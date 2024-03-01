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Emekliye %11.01 yeni temmuz zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerine 11.656 TL'lik enflasyon tahmini geldi! %4 vergi iadesi dahil...

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yılda 2 kez zam yapılıyor. İlk aydan itibaren zam oranı %6,70 olarak belirlendi. Öte yandan, AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubat ayında %4,04 artacağını tahmin ediyorlar. Bu sonuç, enflasyon oranının şimdiden %11 civarına kadar yükseldiği anlamına geliyor. Peki, emekliler temmuz ayında en düşük kaç TL maaş alacaklar? İşte enflasyon tahminleriyle yeni maaş hesaplaması...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:49 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:50
Emekliye %11.01 yeni temmuz zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerine 11.656 TL’lik enflasyon tahmini geldi! %4 vergi iadesi dahil... 1

Memur ve emekli maaşı zammı için beklentiler, temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Milyonlarca memur ve emekli, TÜİK tarafından duyurulacak olan yeni enflasyon verilerini bekliyor. Bu veriler, yılın ikinci yarısında enflasyon farkını belirleyecek ve dolayısıyla memurların alacağı zam oranını da ortaya çıkaracak. Bu süre zarfında enflasyon tahminleri de gelmeye devam ediyor ve hesaplamalar şimdiden yapıldı. İşte yeni oranlarla emekli maaş zammı tablosu...

Emekliye %11.01 yeni temmuz zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerine 11.656 TL’lik enflasyon tahmini geldi! %4 vergi iadesi dahil... 2

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, Şubat ayı enflasyon beklentisi ve bu durumun emekli maaş hesapları üzerindeki etkileri büyük önem taşıyor.

Emekliye %11.01 yeni temmuz zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerine 11.656 TL’lik enflasyon tahmini geldi! %4 vergi iadesi dahil... 3

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistlerin Şubat ayı için öngördüğü ortalama enflasyon oranı yüzde 4,04 olarak belirlendi. Bu tahmin, hem milyonlarca emekliyi hem de Türkiye'nin genel ekonomik tablosunu yakından ilgilendiriyor.

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