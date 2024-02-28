SSK, Bağ-Kur'luya yeni oran geldi, 12.697,30 TL verilecek! Emekliye %30'luk seyyanen zam listesi çıktı! e-Devlet'ten kontrol edin

Türkiye'de emeklilere yönelik banka promosyonları, Ocak zamlarının yansıtılmasıyla birlikte hareketlendi. Bankalar, emeklilerin maaşlarının yüzde 49.25 artmasının ardından kampanyalara hız verirken, taban aylığın 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emeklilere en üst dilimden ödeme alma imkanı doğdu. Öte yandan emekli ikramiyeleri de %50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, emekliye yapılacak ek ödemeler toplamda ne kadar olacak? İşte maaş hakkında detaylar ve ilave ödemeler...

SEYYANEN ÖDEME NASIL GÖRÜLÜYOR? Emekliler seyyanen yapılan bu ödemeyi e-Devlet'te de görebiliyor. 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 5510 Ek 19 hanesinin karşısında yazan tutar, emeklinin aylık ödemesini 10 bin liraya tamamlamak için yapılan seyyanen ödemeyi ortaya koyuyor.

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NEDEN YAPILIYOR?

Ancak bazı emeklilere üçüncü bir ödeme daha söz konusu. Kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liradan az olanlara seyyanen bir ödeme daha yapılıyor. Bu ödeme 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara verilen para, seyyanen ödemeyle 10 bin liraya tamamlanıyor.

Bu ödeme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Böylece emekliye her ay en az 10 bin lira yatırılıyor. Bu ödeme daha önce de emeklinin aylık kazancını 7 bin 500 liraya tamamlamak için uygulanıyordu. Şimdi emeklinin aylık ödemesini 10 bin liraya tamamlamak için uygulanıyor. Örneğin; emeklinin kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 lira ise bu emekliye artık her ay 2 bin 500 lira seyyanen ödeme yapılıyor.