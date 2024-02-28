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EYT sonrası 5 maddeli emeklilik sistemi oluştu! 5 yeni reform için ışık yakıldı! Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, mesai saatleri...

2023-2026 yıllarını içine alan Orta Vadeli Program çerçevesinde, önemli değişikliklerle dolu bir dönem başlıyor. Her kesimi ilgilendiren düzenlemeler, ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere kadar toplumun her kesimini kapsayacak. İşte yakında hayata geçecek reformlarla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 06:51 Güncelleme 28 Şubat 2024, 06:51
EYT sonrası 5 maddeli emeklilik sistemi oluştu! 5 yeni reform için ışık yakıldı! Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, mesai saatleri... 1

2024 yılında Türkiye, çalışma hayatında önemli reformlara hazırlanıyor. Bu reformlar, Bağ-Kur'luları, ev kadınlarını, anneleri, çalışanları, işçileri ve memurları kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede hayata geçirilecek. İşte, bu değişikliklerin detayları:

EYT sonrası 5 maddeli emeklilik sistemi oluştu! 5 yeni reform için ışık yakıldı! Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, mesai saatleri... 2

Ev Kadınlarına Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik: Aile Koruma Paketi Çerçevesinde Yeni Düzenleme

Aile Koruma Paketi kapsamında, çalışma imkanı bulamayan veya yeterli prim ödemesi yapamayan ev kadınları için sosyal güvence ve emeklilik hakkı getirilecek. Devlet, ev kadınlarının prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak ve böylece sosyal güvencelerini sağlayacakları gibi emeklilik haklarına da kavuşmalarını sağlayacak.

EYT sonrası 5 maddeli emeklilik sistemi oluştu! 5 yeni reform için ışık yakıldı! Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, mesai saatleri... 3

Bu düzenlemeyle birlikte, ev kadınlarına prim ödemelerinde devlet desteği sağlanacak ve emeklilik şartlarını tamamlamaları durumunda emekli olabilecekler.

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