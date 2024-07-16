EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLACAK En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.

3 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULDU Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

3

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DA DEĞİŞTİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulama şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz.

Öncelikli olarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yine Sosyal Güvenlik mevzuatımızda düzenleme yaparak 8 Eylül 1999 dahil öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamayı da sonlandırıyoruz.

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde Küresel Asgari Kurumlar Vergisi, Yerel Asgari Kurumlar Vergisi, Yap-İşlet ve Devlet Modeli'yle Kamu Özel İşbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım, fon ve ortaklıklarının, gayrimenkul kazançlarının, kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

"BAZI ÖDEMELERDEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASINA İMKAN SAĞLIYORUZ"

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Bu kapsamda Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması aynı zamanda Vergi Güvenlik Müessesesi olarak da vergi sistemimizde yer alacaktır. Ayrıca, serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden Gelir Vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen edilen hasılatlar arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek. Yine Vergi Güvenliği'ni sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve Kurumlar Vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz.