Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün

Son aylarda ev sahiplerinin, kiracılara tek taraflı olarak tahliye taahhütnamesini dayatması, birçok vatandaşın evlerinde diken üstünde oturmasına neden oluyor.

Taahhütnamenin kapsamına ve tarihine bakılmadan atılan imzalar, kiracıların bir anda evsiz kalması ile sonuçlanabiliyor. Tahliye taahhütnamesinin detaylarını anlatan Avukat Zafer İşeri, vatandaşları uyardı.

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TARİHİ KENDİSİ BELİRLİYOR

SABAH'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; Tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanmış gözükmesi halinde mahkemelerce geçersiz sayıldığına dikkat çeken İşeri, "Bu durumu çok iyi bilen ev sahibi ve emlakçılar, kiracılara boş tarihli taahhütname imzalattırıyor. Taahhütnamelerde bir onay tarihi bir de evden çıkış tarihi bulunuyor. İkisi de boş bırakılabiliyor. Ardından tarihler kendi iradeniz dışında dolduruluyor.

Böylelikle sanki tahliye taahhütnamesi ilerleyen aylarda imzalanmış ve karşılıklı irade sağlanmış gibi bir durum oluşuyor. Böyle durumlarda ev sahipleri, mahkeme kararına bile gerek kalmadan, icra eliyle kiracıyı hızlı bir şekilde evden çıkarma hakkını elde ediyor" dedi.