Emekli zammı için 3 formül: Taban aylık ne olacak? Masada neler var? Maaş ödemelerine yetişir mi?





AK Parti iktidarı, emekli kesimde oluşan beklenti doğrultusunda Orta Vadeli Programı hedeflerini de dikkat alarak alternatifli çalışma yürütüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktueryal dengeleri ve bütçe imkanları göz önünde bulundurularak üç alternatifin öne çıktığı öğrenildi. Maaşı 10 bin lira olan emeklilerin maaşının 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.

En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanıyor olacak. Toplantılarda tüm emeklilere 2 bin liralık seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı görüşünün de seslendirildiği öğrenildi. Ancak bütçeye getireceği yük nedeniyle uygulanma ihtimalinin zayıf olduğu bildirildi. Toplantılarda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.





ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik iyileştirme çalışmalarını devam ettireceklerini belirtirken, "Her 100 TL'lik artışın getirdiği bütçe karşılığı, yük var. Etki analizini yapıyoruz" diye konuştu.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, tüm emeklilere seyyanen zammın zor olduğunu söyledi. Zam düzenlemesinin Temmuz maaşlarına yetişip yetişmeyeceği konusunda da Güler, "Karar çıkarsa koyarız. Vergi kanun teklifi var, ekleriz ona. Yetişir. Olmazsa fark olarak yazarız. 15 gün sonra hesaplarına ödenir. Yeter ki bir karar verelim" diye konuştu. Güler yapacakları çalışmaların sadece tamamlayıcı iyileştirmeyi içerdiğini, emeklilik sistemine ilişkin başka bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi. "Ama ileriye dönük emeklilik sistemine ilişkin çalışma olmalı" diyen Güler, asgari ücrete ara zam ile ilgili bir çalışma olmadığını ifade etti.