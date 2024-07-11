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Emekli zammı için 3 formül: Taban aylık ne olacak? Masada neler var? Maaş ödemelerine yetişir mi?

En düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması için hazırlıklar sürüyor. Taban aylık için 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 lira seçenekleri üzerinde durulurken, tüm emeklilere en az 2 bin lira seyyanen zam da gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:08
Emekli zammı için 3 formül: Taban aylık ne olacak? Masada neler var? Maaş ödemelerine yetişir mi?

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En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme doğrultusunda AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 liralık üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor. Ayrıca yapılacak zammın tüm emeklilere dönük yapılıp yapılmayacağı konusunda "Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım" görüşünün de değerlendirildiği bildirildi.



GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor. Toplantılarda, en düşük maaşın ne kadar yükseltilebileceği masaya yatırılıyor. Mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli çalışma yürütülüyor.

En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Temmuz zamlarının ardından maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler düzenleme gereği 10 bin lira almaya devam edecek. Kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun maaşı son zamla birlikte 10 bin liranın üzerine çıktı. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı ise halen 10 bin liranın altında.



AK Parti iktidarı, emekli kesimde oluşan beklenti doğrultusunda Orta Vadeli Programı hedeflerini de dikkat alarak alternatifli çalışma yürütüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktueryal dengeleri ve bütçe imkanları göz önünde bulundurularak üç alternatifin öne çıktığı öğrenildi. Maaşı 10 bin lira olan emeklilerin maaşının 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.

En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanıyor olacak. Toplantılarda tüm emeklilere 2 bin liralık seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı görüşünün de seslendirildiği öğrenildi. Ancak bütçeye getireceği yük nedeniyle uygulanma ihtimalinin zayıf olduğu bildirildi. Toplantılarda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan düzenleme Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.



ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik iyileştirme çalışmalarını devam ettireceklerini belirtirken, "Her 100 TL'lik artışın getirdiği bütçe karşılığı, yük var. Etki analizini yapıyoruz" diye konuştu.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, tüm emeklilere seyyanen zammın zor olduğunu söyledi. Zam düzenlemesinin Temmuz maaşlarına yetişip yetişmeyeceği konusunda da Güler, "Karar çıkarsa koyarız. Vergi kanun teklifi var, ekleriz ona. Yetişir. Olmazsa fark olarak yazarız. 15 gün sonra hesaplarına ödenir. Yeter ki bir karar verelim" diye konuştu. Güler yapacakları çalışmaların sadece tamamlayıcı iyileştirmeyi içerdiğini, emeklilik sistemine ilişkin başka bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi. "Ama ileriye dönük emeklilik sistemine ilişkin çalışma olmalı" diyen Güler, asgari ücrete ara zam ile ilgili bir çalışma olmadığını ifade etti.



MAAŞ ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Önder YILMAZ

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