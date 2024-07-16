Emekliye zamlı maaş farkı müjdesi! SGK-SSK, Bağ-Kur'lu için 12.500 TL taban aylık kesinleşti! Tahsis numarası 2,4,6,8 olanlar...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlardaydı ve beklenen haber sonunda geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının %24.73 olarak belirlenmesinin ardından, gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti. Hükümetten gelen son dakika açıklamasıyla birlikte, en düşük emekli aylığı ödemesinin 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarılacağı duyuruldu.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Güler, teklifte emeklilere yönelik bu düzenlemenin de yer aldığını söyledi.

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3.7 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Düzenlemeden önümüzde 6 aylık dönemde 3.7 milyon emeklinin yararlanacağını aktaran Güler, "Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33.2 milyar lira. Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.