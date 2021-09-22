Tek tek açıklandı! Elektronik ürünlerde şok indirim: 49 TL'ye kadar düştü! Büyük kampanya başlıyor! 24 Eylül BİM kataloğu 2021...

BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İndirimli ürünler tek tek açıklandı. 49 TL'ye kadar düşen teknolojik aletleri duyan mağazalara akın etmeye hazırlanıyor. BİM'de büyük kampanya Perşembe günü başlıyor. Son zamanların en büyük indirimleri yapıldı. Televizyon, çamaşır çakinesi, buzdolabı, kahve makinesi, drone, oyuncu kulaklık, şarjlı el süpürgesi gibi pek çok ürünlerde muhteşem indirimler alıcılarını bekliyor. İşte detaylar...