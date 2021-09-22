Tek tek açıklandı! Elektronik ürünlerde şok indirim: 49 TL'ye kadar düştü! Büyük kampanya başlıyor! 24 Eylül BİM kataloğu 2021...
Her hafta bir çok üründe indirim yapan BİM, mağazalarında 24 Eylül itibariyle geçerli yeni indirimli ürünlerini tanıttı. 24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar alışveriş öncesi kataloğu görmek istiyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? Cuma günü raflarda yerini alacak yeni indirimli ürünler belli oldu. Tuvalet kağdı, bulaşık makinesi tableti, ıslak havlu, bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi temizleyici ve daha bir çok üründe büyük indirimler yapıldı. 24 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
22.09.2021 09:53
- Son Güncelleme: 22.09.2021 10:04
BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İndirimli ürünler tek tek açıklandı. 49 TL'ye kadar düşen teknolojik aletleri duyan mağazalara akın etmeye hazırlanıyor. BİM'de büyük kampanya Perşembe günü başlıyor. Son zamanların en büyük indirimleri yapıldı. Televizyon, çamaşır çakinesi, buzdolabı, kahve makinesi, drone, oyuncu kulaklık, şarjlı el süpürgesi gibi pek çok ürünlerde muhteşem indirimler alıcılarını bekliyor. İşte detaylar...