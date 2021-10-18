En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı! İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları…

İŞKUR milyonlarca kişiyi istihdam etmeye devam ediyor ve farklı kategoriden pek çok meslekte ilanlar yayınlıyor. 55 şehirde en az lise mezunu işçi alımı gündemde yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler de merak ediliyor. En düşük 4.000 TL ve en yüksek 7.000 TL maaş imkanından yararlanmak isteyenler İŞKUR 462 kişilik büro memuru alımına başvuru yapmak istiyor. Önlisans ve lisans mezunlarının da başvurularının kabul edileceği İŞKUR personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.