BİM marketlerde bu hafta bebek ürünlerindeki fırsatları anneleri mutlu edecek! BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim Salı!

Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim Salı yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri her zaman satışta olmayan farklı marka ürünleri belirli stokla satışa sunan marketler zincirini yarın ziyarete gidecek olan vatandaşlar alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM marketlerde bu hafta bebek ürünlerindeki fırsatları anneleri mutlu edecek. Bebek ürünlerinin yanı sıra cilt bakım ürünleri, şampuana, el sabununda deterjanlara geniş kategoride seçenekler yer alıyor. Güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.