SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım geldi. Paylaşımda TOGG'un inşası devam eden fabrikasıyla ilgili bilgiler verilirken paylaşımda ise "Bizi izlemeye devam edin" mesajı yer aldı.
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdığını belirterek, "Ne zaman ki TOGG'un lansmanı yapıldı, fabrika temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız çıktı TOGG kullandı, bu konuları dile getirdi, elektrikli otomobil kavramından bahsetmeye başladık, o zaman ülkenin tüm ücra köşelerine kadar bu kavram konuşulmaya başlandı. İnanılmaz bir olumlu tepki aldık." dedi.
Bayram, Türkiye'de TEHAD tarafından ikinci kez düzenlenecek Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki etkinliklere ve Türkiye elektrikli otomobil pazarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu etkinliğin 11-12 Eylül tarihlerinde herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak, İstanbul Tuzla'daki AutoDrom pist alanında gerçekleştirileceğini aktaran Bayram, 2019 yılında yapılan ilk etkinliğe kıyasla daha geniş bir program hazırladıklarını dile getirdi.
2019 yılında düzenlenen etkinlikte 5 markanın yer aldığını ancak şu an gelinen noktada 12 markanın yaklaşık 16 modeliyle bu yılki etkinliğe katılım sağlayacağını belirten Bayram, "Bunun yanında Türkiye'de distribütörü olmayıp da yine de ülkemizde giriş yapan, Tesla gibi diğer elektrikli markalar da etkinliğimizde yer alacak." diye konuştu.