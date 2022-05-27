En düşüğü 9.629 TL... Yeni oranlar HESAPLANDI! SSK Bağkur memur enflasyon maaş zammı katlandı! İlk 6 aylık TEFE TÜFE zam oranı tahmini!

Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı? 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte enflasyon oranına göre maaş hesabı haberimizde!