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Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Kamu çalışanlarının gözü ek gösterge düzenlemesinde. 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor.

28.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 28.05.2022 06:59
Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi.

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Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Aylar süren çalışmaların ardından hazırlanan taslak, önümüzdeki günlerde Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

Herkese ek gösterge! Taslak hazır, çalışmalar son aşamada! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni ek gösterge ve kazanç listesi

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.

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