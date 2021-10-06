En az lise mezunu büro personeli alımı! İnternet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! İşte belediye personel alımı ilanları
Belediyelere personel alımları İŞKUR sayfalarında açıklanıyor. Bu anlamda tüm Türkiye'de personel alımları tam gaz devam ediyor. Tokat Çamlıbel Belediye Başkanlığı ofis personeli kadrosunda alım gerçekleştireceğini duyurdu. Belediye doğrultusundan oluşturulan bildirimde alınan adayların sürekli istihdamının sağlanacağı bildirildi. İŞKUR üzerinden alınacak müracaatlarda en az lise mezunlarının müracaat yapabileceği bildirildi. İşte belediye personel alımı ilanları
Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere büro personeli alımı uygulanacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda en az lise mezunu olanların başvurabileceği bildirildi. Başvuru şartlarını sağlayanlar internet üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 05.10.2021 Tarihinden 09.10.2021 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.
BAŞVURUDA ÖZEL ŞARTLAR
1. Belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalıştırılmakla birlikte ihtiyaç halinde diğer belediyemiz müdürlüklerinin işlerine yardımcı olabilecek, evrak akışının düzenlenmesi, arşivlenmesi gibi bilumum büro işlerini yapabilecek tecrübeli, en az iki yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek dalında çalıştığını gösteren belgesi bulunan en az Orta Öğretim en çok önlisans mezunu ve Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri belgesi olan iki adet Büro Memuru meslekli en az asgari ücretle çalışacak bir (1) işçi personel için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı sınava çağrılacaktır
2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3. Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gereklidir.
4. Adaylar başvurunun son günü itibarıyla meslek kadrolarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara hazır olması gerekmektedir.
5. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uygun başvuru sahiplerinin belediyemiz https://camlibel.bel.tr/ internet sitesinde yayınlanarak, aranan özellikleri taşıdıklarına dair belgeleri ve bilgileri elden, kargo, elektronik ortam veya posta ile 08.10.2021 tarihi 17.00 mesai bitimine kadar istenilecektir. Şartları yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.
6. Yukarıdaki açıklanan meslekler için İlan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili belgeler geçersiz sayılacaktır
7. Katılım sayısı her meslek dalı için dokuz kişiden az olması halinde, katılımcılara E-mail, telefon veya mesaj ile davet edilerek sınav tarihi iş-kur ilan bitiminden sonra da yapılacaktır