En az lise mezunu büro personeli alımı! İnternet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! İşte belediye personel alımı ilanları

BAŞVURUDA ÖZEL ŞARTLAR

1. Belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalıştırılmakla birlikte ihtiyaç halinde diğer belediyemiz müdürlüklerinin işlerine yardımcı olabilecek, evrak akışının düzenlenmesi, arşivlenmesi gibi bilumum büro işlerini yapabilecek tecrübeli, en az iki yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek dalında çalıştığını gösteren belgesi bulunan en az Orta Öğretim en çok önlisans mezunu ve Yerel Yönetimlerde Zabıta ve Destek Hizmetleri belgesi olan iki adet Büro Memuru meslekli en az asgari ücretle çalışacak bir (1) işçi personel için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı sınava çağrılacaktır



