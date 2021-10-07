O ürünlerin satışı yasaklanıyor! Marketlerle ilgili flaş gelişme: BİM-A101-ŞOK ve Migros market bundan sonra...

Peş peşe gelişmeler yaşanıyor. BİM-A101-ŞOK ve Migros marketlerde o ürünlerin satışı yasaklanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen zamanlarda Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yapar iken bu marketlerin adedinin artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti yöneticileri ile görüştü. Hedeflenen düzenlemede, bin 500 metrekareden ufak alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.