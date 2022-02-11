En az bir maaş ikramiye ve 1,55 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi veriliyor! 1.750 TL, 2.100 ve 2.500 TL hesaplara yatıyor!
1.750 TL, 2.100 ve 2.500 TL hesaplara yatıyor! Emekli maaşlarına ilave ödeme almak isteyenlere özel birçok banka avantajlı oranlar sunmaya devam ediyor. Hiçbir şart aranmadan 2.500 TL'ye kadar ek ödeme fırsatlarından yararlanabilecek birçok kişi için cazip oranlar sunulmaya devam ediyor. Ayrıca düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti ve Akbank gibi birçok banka emekliye özel kredi destek paketlerini de duyurdular. Emekli maaşını artırmak ve ek finansman desteklerinden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere özel fırsatlar sunulmaya devam ediyor. İşte emekli maaşına ek merak edilen yeni destek paketleri.
Özellikle emekli müşterilerinin sayısını artırmak isteyen bankalar arasında başlayan rekabet sonucunda 2.500 TL'nin de üzerine çıkan promosyon ödemeleri, 2022 yılı için en düşük 2.500 TL olarak belirlenen emekli maaşının bile üzerinde verilmeye devam ediyor.
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En az bir emekli maaşına kadar ikramiye kazanma şansından yararlanmak isteyen vatandaşlar Akbank'ın SGK Emekli Maaş Ödemeleri fırsatından yararlanması mümkündür.
Ayrıca Garanti BBVA tarafından da tüm emeklilere özel 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı ve 250 TL'ye varan ek ikramiye ödülü de veriliyor.
Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri
Akbank'ın SGK Emekli Maaş Ödemleri paketinden yararlanarak 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Emekli maaşına ek destek sunarak en düşük emekli maaşı oranında nakit promosyon ödeyen Akbank, 3 yıllığına maaşını almayı taahhüt edenlere promosyon ödemelerini yapmaktadır.