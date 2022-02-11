İŞKUR MEB ortaklığıyla 43 ilde acil kodla 5.886 işçi alımı yapılıyor! KPSS ve sınav şartı yok! Okuma yazma bilen herkes müracaat edebilir!

İş arayanlara büyük bir kolaylık sağlayan İŞKUR'dan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor. 43 ildeki alımlara ilişkin ilanlar İŞKUR'un sitesi üzerinden yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alınacağı duyuruldu. İşe kabul edilenlere asgari ücret ( 4 bin 253 TL) ödenecek. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için iş ilanına başvurabilirsiniz. Peki, 2022 Şubat ayı MEB TYP temizlikçi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...