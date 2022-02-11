İŞKUR MEB ortaklığıyla 43 ilde acil kodla 5.886 işçi alımı yapılıyor! KPSS ve sınav şartı yok! Okuma yazma bilen herkes müracaat edebilir!
İŞKUR aracılığıyla birçok kişi iş sahibi oluyor. 2022 yılında İŞKUR üzerinden işe yerleştirme sayısı 142.087'ye ulaştı. 67.789'e varan oranda ise açık iş ilanı bulunuyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alınacağı duyuruldu. Peki, 2022 TYP başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? TYP başvuru şartları neler? İşte detaylar...
İş arayanlara büyük bir kolaylık sağlayan İŞKUR'dan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor. 43 ildeki alımlara ilişkin ilanlar İŞKUR'un sitesi üzerinden yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alınacağı duyuruldu. İşe kabul edilenlere asgari ücret ( 4 bin 253 TL) ödenecek. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için iş ilanına başvurabilirsiniz. Peki, 2022 Şubat ayı MEB TYP temizlikçi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz?
Programa başvurmak isteyenler, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden, e-Devlet'ten, İŞKUR şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor.