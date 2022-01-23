En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek... Memura ek zam elde eden, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkaran, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısını artıran ve ihracatçıya vergi avantajı sağlayan ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle en düşük maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine 1000 lira fark yatacak. İşte tüm detaylar...