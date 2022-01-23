En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek...
Milyonların beklediği haber geldi. Emekli memura ek zam sağlayan, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran, BES devlet katkısını artıran ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine 1000 lira fark yatacak. En düşük farkın 1.000 lira olmasıyla taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçmesi bekleniyor. İşte 2022 emekli memur maaş tarifesine dair bilinmesi gerekenler!
En az aylık alana 1000 TL fark kesinleşti! Taban maaşlar 4 bin 280 lirayı geçecek! Artık yasalaştı, SGK tarafından toptan ödenecek... Memura ek zam elde eden, en düşük emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkaran, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısını artıran ve ihracatçıya vergi avantajı sağlayan ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle en düşük maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine 1000 lira fark yatacak. İşte tüm detaylar...
Ay sonuna kadar ödenebilir
Böylece toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla toplam ocak zammı yüzde 30.95'e çıkmış olacak. Yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğinden 15 Ocak'ta maaşını çeken memurlara ek olarak yüzde 2.5'lik zam farkı ödenecek. 1-5 Ocak'ta maaşını zamsız çeken memur emeklisine de enflasyon farkı ve bu oluşan yeni fark SGK'nın belirlediği tarihte toptan ödenecek.