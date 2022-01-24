Maaşlarda çıta iyice yükseldi! SSK SGK, Bağkur, 4C'lilere ek 3.000 TL ödeme! Aylık emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Emeklileri ilgilendiren haber duyuruldu. 2022 yılına girdiğimizden beri emeklilere ödenecek promosyon miktarları merak ediliyordu. Bu nedenle gözler bankaların açıkladığı kampanyalara çevrildi. Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının ardından bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi yapmak için kıyasıya yarışa girdi. Promosyon ödemelerini 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de. Peki, 2022 en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka 2022 promosyon miktarları!