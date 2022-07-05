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Haberler Ekonomi En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

İŞKUR her çeşitli meslek üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR açık iş ilanları üzerinden yeni bir personel alım ilanının yayımlandığı görüldü 2022 İŞKUR paketleme işçisi alımı ve 2022 İŞKUR iş ilanları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
05.07.2022 09:56 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:56
En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

İŞKUR tarafından paketleme işçisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, İŞKUR paketleme işçisi alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR 2022 iş ilanları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ ALIMLARI 2022 NE ZAMAN?

İŞKUR aracılığıyla açılan paketleme işçisi başvuru tarihleri 5-19 Temmuz 2022 arasındadır. Gerekli şartlara uygunsanız başvurunuzu aşağıdaki linkten gerçekleştiriebilirsiniz.

İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022

En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELER?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru şartları ilanlara göre değişkenlik göstermekte olup, adayların en az şu şartları taşıması gerekmektedir:

En az 18 yaşını tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak

En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması

Vardiyalı çalışmaya uygun olabilmek

En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

Adli sicil kaydının temiz olması

Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi

Belirtilen başvuru şartları ilanlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı ilanlarda adaylardan deneyim şartı isteyebiliyor.

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