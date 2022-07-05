En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!

PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELER?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru şartları ilanlara göre değişkenlik göstermekte olup, adayların en az şu şartları taşıması gerekmektedir:

En az 18 yaşını tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak