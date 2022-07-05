En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para kazanın! İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak!
İŞKUR her çeşitli meslek üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR açık iş ilanları üzerinden yeni bir personel alım ilanının yayımlandığı görüldü 2022 İŞKUR paketleme işçisi alımı ve 2022 İŞKUR iş ilanları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
05.07.2022 09:56 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:56
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ ALIMLARI 2022 NE ZAMAN?
İŞKUR aracılığıyla açılan paketleme işçisi başvuru tarihleri 5-19 Temmuz 2022 arasındadır. Gerekli şartlara uygunsanız başvurunuzu aşağıdaki linkten gerçekleştiriebilirsiniz.