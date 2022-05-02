En az 5.120 TL maaşla 103.880 işçi alımı yapılacak! 464.677 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Mayıs ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! 18 yaşına gelen herkes...
464.677 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Mayıs ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 464 binden fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Mayıs 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 103 bin 880 olarak açıklandı.
Mayıs ayının başında İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. 2022 yılının başından bugüne kadar 464 bini aşkın kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.
Yılbaşından bu yana 446 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 103 bini aşkın açık iş bulunuyor.