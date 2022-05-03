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Haberler Ekonomi Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı! 4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler!

Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı! 4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler!

Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Ocak'da zamlı maaşını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Temmuz zammını bekliyor ve enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olacak. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte emekli memur maaş hesabı!

03.05.2022 10:44 - Son Güncelleme: 03.05.2022 10:45
4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler! Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı

Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlar zam konusu hakkında neler olacağını merak edip araştırıyor. Bu sene Ocak ayında yapılan zammın arkasından emeklilere yılın 2. zammı da temmuzda gelecek. Emekli ve memurlar maaşlarında yapılacak iyileştirmeyi merak ederken temmuz zammının ipuçları da gelmeye başladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte emekli memur maaş hesabı!

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4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler! Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor.

4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler! Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı

Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor.

4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler! Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı

Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler! Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı

4 AYLIK ORAN BELLİ OLUYOR

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

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