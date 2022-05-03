Onaylandığı an en düşük 3.969 TL maaş garanti! 6 aylık TEFE TÜFE oranıyla emekli zam hesabı! 4A, 4B, 4C, 2500, 2700, 3000 lira maaş alan emekliler!

Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlar zam konusu hakkında neler olacağını merak edip araştırıyor. Bu sene Ocak ayında yapılan zammın arkasından emeklilere yılın 2. zammı da temmuzda gelecek. Emekli ve memurlar maaşlarında yapılacak iyileştirmeyi merak ederken temmuz zammının ipuçları da gelmeye başladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte emekli memur maaş hesabı!