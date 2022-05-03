Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak
Emlak vergisinde ilk taksit bu ay ödeniyor. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Ödemiş olanlara da iade imkanı da var...
03.05.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.05.2022 06:55
Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor.
BU YIL EV ALAN HEMEN VERGİSİNİ ÖDEMEYE BAŞLAR MI?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini satıcı ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor, yalnızca belediyeye bildirim veriyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlıyor.