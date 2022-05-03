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Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak

Emlak vergisinde ilk taksit bu ay ödeniyor. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Ödemiş olanlara da iade imkanı da var...

03.05.2022 06:55 - Son Güncelleme: 03.05.2022 06:55
Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak

Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ilk taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak

KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor.

Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak

Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.

Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Birinci taksit ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit Mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksit de Kasım'da yatırılıyor.

Yatırmış olanlar da geri alabiliyor: Evi olan emeklilerden vergi alınmayacak

BU YIL EV ALAN HEMEN VERGİSİNİ ÖDEMEYE BAŞLAR MI?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini satıcı ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor, yalnızca belediyeye bildirim veriyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlıyor.

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