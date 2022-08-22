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Haberler Ekonomi En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B'li (Bağkur) olun! Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik!

En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B'li (Bağkur) olun! Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik!

Emekli olmak isteyen, ancak hiç sigortası olmayan kadınlara müjde! Evli olsun ya da olmasın tüm kadınlar isteğe bağlı emekli olabiliyor. Özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiriyor! En yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi'ne bir giriş bildirgesi vermeniz yeterli. Bildirgenin kayıtlara geçtiği gün sizin için emeklilik süresi de başlamış demektir. İşte 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik formülleri...

22.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 06.01.2023 14:26
Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B’li Bağkur olun

Hiç çalışmadan emeklilik mümkün! Kadınlar yararlanabiliyor. Sigortasız kadınlara emeklilik rehberi çıktı. Emekli maaşı bağlamak isteyen kadınlar da emeklilik hayatının tadını çıkartabilir. Tüm kadınlar bu formülle emekliliği tadabilir. Bir yerde sigortalı olarak çalışıyor olmamak veya 30 günden az çalışıyor olmak, kendi sigortalılığı dolayısıyla emekli maaşı gibi bir maaş almamak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak ve 18 yaş üzeri olmak yetiyor. İşte detaylar...

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Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B’li Bağkur olun

Yukarıdaki şartları taşıyorsanız artık rahat bir nefes alıp kendi sigortanızı yaptımaya ve emeklilik için prim ödemeye geçebilirsiniz.

25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B’li Bağkur olun

Ülkemizde bilindiği üzere emeklilik için YAŞ, YIL VE PRİM GÜNU şartları aranıyor.

Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B’li Bağkur olun

Ancak hiç çalışmamış kadınlar nasıl emekli olacak? Emekliliği hesap ederken en merak edilen erken emeklilik ve çalışmadan emeklilik sağlayan yasal avantajlar.

Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B’li Bağkur olun

Emeklilik açısından aslında kadın-erkek herkesin yararlanabileceği ama içeriğine baktığımızda kadınlar için daha önemli gördüğümüz bir sistem var.

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