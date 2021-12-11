En az 127.000 TL'ye daire alabilirsiniz! TOKİ'den ev ve arsa almak isteyenlere müjde! %25 peşinat, 60 ay vadeyle bu imkanı kaçıran üzülür! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut ve arsa sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar tamamlandı. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. Ayrıca TOKİ 29 ilde 301 arsayı açık artırmayla satacak.