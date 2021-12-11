En az 127.000 TL'ye daire alabilirsiniz! TOKİ'den ev ve arsa almak isteyenlere müjde! %25 peşinat, 60 ay vadeyle bu imkanı kaçıran üzülür!
TOKİ'de 10'dan fazla ilde ucuz fiyatlı daire kampanyası bu ay başı başladı ve dün itibariyle pek çok ilde başvurular sona erdi. Bu kapsamda Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Genel olarak kampanyanın detaylarına bakıldığında 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu fırsatlar uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 301 arsayı açık artırmayla satışa sundu.
En az 127.000 TL'ye daire alabilirsiniz! TOKİ'den ev ve arsa almak isteyenlere müjde! %25 peşinat, 60 ay vadeyle bu imkanı kaçıran üzülür! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut ve arsa sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar tamamlandı. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. Ayrıca TOKİ 29 ilde 301 arsayı açık artırmayla satacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 301 arsayı açık artırmayla satışa sundu.
Muhammen bedeli 2.859.437.763-TL olan yaklaşık 2.402.524 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunan 301 arsa, açık artırmayla satılacak.