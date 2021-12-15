Altında son dakika! Altın fiyatları kafayı duvarlara vurdurdu! 90 gün sonrasına tarih verildi! 22 ayar 50 gram ve 20 gr bileziğin gramı kaç TL?
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Güncel durumuyla dengeleri değiştiren altın oldukça merak ediliyor. Güne 800 lira civarında başlayan gram altın ani bir yükselişle 821 lira oranına sıçradı. Altın eksperleri ise gram altının ne vakit 1000 lira olacağıyla alakalı tarih verdi. ABD enflasyon bilgileri ile Amerika'nın enflasyon seviyesi yüzde 6.8'i görerek son 40 senenin zirvesine oturdu. Vatandaş ise gram altın ne kadar? bu fiyattan altın alınır mı? gram altın düşecek mi? çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını kaç para oldu? Sorularının cevaplarını arıyor.
Tüm dünyada 'güvenli liman' olarak tercih edilen altın, kur etkisiyle haftaya yüzde 4 değer kazanarak başladı. Uzmanlar, gelecek 90 günde gram altının 1000 liraya ulaşmasını bekliyor. Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biride şüphesiz; altın fiyatları oluyor. Kur etkileri ile gramın rekordan rekora koştuğunu bildiren uzmanlar, dolarla alakalı tahminde bulunamazken, gram altındaki artışın ise sürmesini öngörüyor. ABD enflasyon seviyesi açıklamasının sonrasında yatırımcılar doğrultusundan "bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL" sorularıyla mercek altına alınıyor. Peki 22 ayar 50 gram ve 20 gr bileziğin gramı kaç TL? 0.5 gram altın ne kadar?
ABD Merkez Bankası Fed, geçen aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu. ABD'de artan enflasyonun önüne geçmek amacıyla Fed daha erken aksiyon alarak faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Fed'in faiz artırımını yapmasıyla eş güdümlü ons Altın doğrultusunda düşüş beklentisi meydana çıkıyor.
40 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON VERİSİ
ABD tüketici Fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında bir önceki senenin aynı devresine göre yüzde 6,8 artış yaşadı.. Bu rakam 1982 senesinden bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Bir süredir 1800 dolar sınırında prosedür gören ons altın hafif düşüş eğilimi göstermeye başladı. Küresel enflasyondaki yükseliş ons altındaki destek seviyelerinin yükselmesine niçin oluyor. Haftaya 1782 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde en düşük 1781 dolar, en yüksek de 1788 dolar civarını gördü.
ALTINDA BASKI DEVAM EDEBİLİR
İkon Menkul altın fiyatlarına yönelik analizde bulundu. Kurumun yapmış bulunduğu analizde altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi etkileri altında kalabileceği belirtildi. İkon Menkul'un değerlendirmesi şöyle: Kasım ayının ortalarında 1870 seviyesinden 1765 oranına gerilemiş olan sarı metalde, bu düşüşün sonrasında yaşanan reaksiyonlar çok sıska kalıyor.
Öyle ki 1795 direncine doğru bir yönelim olmuş olsa da bu dirence pek çok dokunamadı ve yine 1765 desteğine doğru yöneldi. Ek olarak 1680'den gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin altında yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bundan ileri süreçte en azından 1795 üstünde bir tutunma gelmediği prosese aşağı yönlü baskının devam etmesi öngörülebilir.