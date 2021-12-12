1.500 TL 1.800 TL ve 2000 TL anında alabilirsiniz! Az önce belli oldu, vatandaşlar yaşadı! 31 Aralık tarihine kadar...

Bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyon hizmetlerine ilgi bir hayli yoğun. BDDK tarafından yürürlüğe sokulan promosyon uygulaması sonrasında bankalar tüm emekliler için yüksek oranda promosyon fırsatları sunmaya başladı. 2.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansı yakalayan vatandaşlar için 31 Aralık son tarih