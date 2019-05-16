Emirates Havayolu Türkiye'den personel istihdam edecek! İşte Türkiye'deki ve dünyadaki pilotların maaşlar
Emirates Havayolu, Türkiye'den personel istihdam etmeye devam ediyor. Şirketin genişleyen filosu ve uçuş ağı nedeniyle kabin ekibi ihtiyacı da artarken Dubai merkezli şirket pilot ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya'da görüşme günü düzenleyecek. B777 ile İstanbul Havaalanı'na ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na haftada 18 uçuş gerçekleştiren Emirates'in sunduğu imkanlar ise müthiş... Maaş açıklanmasa da şirket geçen yıl A380 ve B777 kaptan pilotlarına ayda ortalama 15 bin dolardan fazla ödüyordu. Peki pilotlar ne kadar maaş alıyor? İşte Türkiye'deki ve dünyadaki pilotların maaşlar...
16.05.2019 15:40
- Son Güncelleme: 16.05.2019 15:40
- Dubai'de rekabete uygun, vergisiz maaş
- Dubai'nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı
- Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası
- 4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği
- 42 takvim günü yıllık izin
- Dubai'deki eviniz ve havaalanı arası transfer
- Yıllık ikramiye
- Pilot ve geçerli aile bireylerine 'ücretsiz' yıllık bilet
- Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları
- Dubai ve yurtdışında bulunan 600'den fazla perakende noktasında Platinum indirimler
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