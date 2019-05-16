Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. 31 Mart sandık görevisi ücretleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sandık başında görev yapan vatandaşlar ücretlerin hangi tarihte ödeneceğini merak ediyor. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili detaylar...