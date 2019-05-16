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Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

31 Mart yerel seçimlerinde milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Sandıkta görev yapan vatandaşların sandık görevisi ücretleri belli olmuştu. Çoğu bölgede seçim ücretleri yatarken, ödeme yapılmayan yerlerde ücretlerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

16.05.2019 14:08 - Son Güncelleme: 16.05.2019 14:08
Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. 31 Mart sandık görevisi ücretleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sandık başında görev yapan vatandaşlar ücretlerin hangi tarihte ödeneceğini merak ediyor. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili detaylar...

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Sandık görevlisi ücretlerinin bitiş tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda görev alanların ücretlerinin 2019 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

SEÇİM ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

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