Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?
31 Mart yerel seçimlerinde milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Sandıkta görev yapan vatandaşların sandık görevisi ücretleri belli olmuştu. Çoğu bölgede seçim ücretleri yatarken, ödeme yapılmayan yerlerde ücretlerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar?
16.05.2019 14:08
- Son Güncelleme: 16.05.2019 14:08
Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. 31 Mart sandık görevisi ücretleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sandık başında görev yapan vatandaşlar ücretlerin hangi tarihte ödeneceğini merak ediyor. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili detaylar...
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