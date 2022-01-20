Emekliyi sevindiren müjdeler peşe peşe geliyor! Maaşlara ek bir zam daha yapılacak! Meclis’e sunuldu işte maaşlarda görülecek yeni oranlar

3600 Ek Gösterge Meclis'e Sunuluyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda yeni detayları paylaştı. Yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti. Şubat ayı içinde ilk açıklamanın yapılacağını bildirdi. Toplumda adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Bilgin, statüler arasında farklılaşma yaşanmasını koruyan bir düzenleme olacağını da belirtti.