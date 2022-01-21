Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bu şartlara uyanlara müjde geldi! Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Bu şartlara uyanlara müjde geldi! Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an... Ülkemizde çalışan vatandaşların hayalleri arasında emekli olmak yer alıyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Ayrıca erken emekli olmak için çeşitli formüller bulunuyor. takvim.com.tr olarak erken emekliliğe dair bilinmesi gereken her şeyi yazımızda sizlere aktarıyoruz.

takvim.com.tr
21.01.2022 09:02 - Son Güncelleme: 21.01.2022 09:02
Emeklilik süreniz 350’den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Bir işte yıllarca alın teri döken milyonlarca kişi emekli olacağı günleri bekliyor. Emeklilik için ülkemizde üç şarta baklılıyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Kısa bir süre içerisinde de maaşı bağlanıyor. Öte yandan emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor. İşte bu kapsamda erken emekliliğe dair bilinmesi gereken tüm detayları kapsamlı bir şekilde araştırdık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilik süreniz 350’den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

EN AZ 2, EN AZ 6 YIL

Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

Emeklilik süreniz 350’den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar.

Emeklilik süreniz 350’den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.

Emeklilik süreniz 350’den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor.

SON DAKİKA