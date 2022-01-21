Bu şartlara uyanlara müjde geldi! Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...

Bir işte yıllarca alın teri döken milyonlarca kişi emekli olacağı günleri bekliyor. Emeklilik için ülkemizde üç şarta baklılıyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Kısa bir süre içerisinde de maaşı bağlanıyor. Öte yandan emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor. İşte bu kapsamda erken emekliliğe dair bilinmesi gereken tüm detayları kapsamlı bir şekilde araştırdık.