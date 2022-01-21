Bu şartlara uyanlara müjde geldi! Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an...
Emeklilik süreniz 350'den 2.200 güne kadar düşebilir! Bu şartlara uyanlara müjde geldi! 48, 50, 52 yaşınız dolduğu an... Ülkemizde çalışan vatandaşların hayalleri arasında emekli olmak yer alıyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Ayrıca erken emekli olmak için çeşitli formüller bulunuyor. takvim.com.tr olarak erken emekliliğe dair bilinmesi gereken her şeyi yazımızda sizlere aktarıyoruz.
21.01.2022 09:02
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:02
Bir işte yıllarca alın teri döken milyonlarca kişi emekli olacağı günleri bekliyor. Emeklilik için ülkemizde üç şarta baklılıyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Kısa bir süre içerisinde de maaşı bağlanıyor. Öte yandan emeklilik süresini kısaltmak için bazı formüller bulunuyor. Çocuğu olan anneye, askerlik vazifesini tamamlamış vatandaşın emeklilik tarihi geriye çekilebiliyor. İşte bu kapsamda erken emekliliğe dair bilinmesi gereken tüm detayları kapsamlı bir şekilde araştırdık.