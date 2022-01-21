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Maaşını alana ek zam da geliyor! Milyonların cebini rahatlatacak düzenleme hayata geçiyor: Memura-emekliye ek zam

Milyonların geliri artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az 2 bin 500 lira maaş, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam Meclis'ten geçti. Peki nasıl yansıyacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
21.01.2022 07:02 - Son Güncelleme: 21.01.2022 07:02
Maaşını alana ek zam da geliyor! Milyonların cebini rahatlatacak düzenleme hayata geçiyor: Memura-emekliye ek zam

Başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonların beklediği düzenlemeleri içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Maaşını alana ek zam da geliyor! Milyonların cebini rahatlatacak düzenleme hayata geçiyor: Memura-emekliye ek zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve emeklilere müjdesini verdiğini ek zamlar ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) destekleri artıran düzenlemeler böylece yasalaşmış oldu.

Maaşını alana ek zam da geliyor! Milyonların cebini rahatlatacak düzenleme hayata geçiyor: Memura-emekliye ek zam

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenleme ile emeklilere en düşük aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükseltilecek, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam yansıtılacak.

Maaşını alana ek zam da geliyor! Milyonların cebini rahatlatacak düzenleme hayata geçiyor: Memura-emekliye ek zam

Peki yeni düzenlemeler memurlar ve emekliler için nasıl uygulanacak? İşte detayları:

Maaşını alana ek zam da geliyor! Milyonların cebini rahatlatacak düzenleme hayata geçiyor: Memura-emekliye ek zam

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