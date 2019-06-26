Milyonlarca devlet memuru Temmuz ayında yapılacak olan zammı dört gözle bekliyor. Memurlar için zam ayının yaklaşmasıyla birlikte zam oranı ne kadar olacak diye araştırmalarda başladı. Haberimizde Temmuz zammı için tahminleri vereceğiz. Bu bağlamda Milyonlarca memura yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurların en az yüzde 5 zam alması garanti. Enflasyon tahminleri ise farka da işaret ediyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Peki 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? İşte detaylar...
Memur son dakika Temmuz zammı kaç para olacak? 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? (Video)26.06.2019 11:07
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