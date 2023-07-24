Emekliye yüzde yirmi beş zamlı kök maaş tablosu! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne şekillendi! SSK BAĞKUR emeklisinin maaşlarına en az...
Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan düzenlemeyle birlikte ülkedeki 16 milyon emekliyi ilgilendiren emekli maaşı zammı gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19.77 oranında zam yapıldı. Ayrıca, bu zam oranına ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme yapılarak zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Maaş ödemeleri 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.
24.07.2023 09:09 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:09
16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi bu ay Meclis'ten geçti ve hesaplara yatmaya başladı. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Maaşlar ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.