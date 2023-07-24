Emekliye yüzde yirmi beş zamlı kök maaş tablosu! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne şekillendi! SSK BAĞKUR emeklisinin maaşlarına en az...

16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi bu ay Meclis'ten geçti ve hesaplara yatmaya başladı. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Maaşlar ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.